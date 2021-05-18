Как проходит "Евровидение" в условиях пандемии

Популярный песенный конкурс "Евровидение" в этом году проходит в условиях продолжающейся пандемии, что накладывает отпечаток на организацию мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, участники, прибывшие из 39 разных стран в Нидерланды, где на этой неделе пройдут два полуфинала конкурса, не могут общаться друг с другом и устраивать совместные вечеринки.

Как уже выяснилось, эта мера оказалась не излишней - поскольку у нескольких участников делегаций из Польши и Исландии по результатам теста был выявлен коронавирус. В связи с этим они не участвовали в церемонии открытия, прошедшей в Роттердаме в воскресенье.

Финал конкурса, который проводится уже в 65 раз, состоится в субботу, 22 мая. В прошлом году конкурс был отменён из-за пандемии и перенесён на год.