Первый кадр со съемок голливудского ремейка «Иронии судьбы»

Российский режиссер Марюс Вайсберг опубликовал в Instagram первый кадр со съемок голливудского ремейка советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом он объявил о начале съемок. "Понеслась! Action!", - подписал кадр режиссер.

На снимке можно увидеть американскую актрису Эмму Робертс, которая лежит на кровати с телефоном в руках в уютной обстановке - рядом с ней теплый свитер, маска для сна и ароматическая свеча.

В комментариях удачи режиссеру пожелали артисты Глюкоза, Павел Деревянко, Михаил Галустян и другие.

Съемки фильма проходят в Бостоне.