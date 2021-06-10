https://news.day.az/showbiz/1351342.html Первый кадр со съемок голливудского ремейка «Иронии судьбы» - ФОТО
Первый кадр со съемок голливудского ремейка «Иронии судьбы» - ФОТО
Российский режиссер Марюс Вайсберг опубликовал в Instagram первый кадр со съемок голливудского ремейка советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом он объявил о начале съемок. "Понеслась! Action!", - подписал кадр режиссер.
На снимке можно увидеть американскую актрису Эмму Робертс, которая лежит на кровати с телефоном в руках в уютной обстановке - рядом с ней теплый свитер, маска для сна и ароматическая свеча.
В комментариях удачи режиссеру пожелали артисты Глюкоза, Павел Деревянко, Михаил Галустян и другие.
Съемки фильма проходят в Бостоне.
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