Компания Victoria's Secret отказалась от своих "ангелов", на протяжении десятилетий дефилирующих по подиуму на шпильках в роскошных нарядах. Вместо моделей в кампании примут участие женщины, которые известны своими достижениями, а не формами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Среди участниц: футболистка Меган Рапино, адвокат Палома Эсслер, актриса Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, беженка из Южного Судана Адут Акеч и другие женщины. В компании отметили, что этот шаг - попытка переосмыслить идею о том, что такое сексуальность.

"Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины", - сказал гендиректор компании Мартин Уотерс, подчеркнув, что бренд хочет стать глобальным защитником расширения прав и возможностей женщин, передает The New York Times.

Годом ранее сообщалось о продаже 55% акций компании Victoria's Secret. В 2019 году из Victoria's Secret ушел директор по маркетингу Эд Разек на фоне скандала из-за его слов о том, что трансгендерам и моделям plus size нет места на показе бельевого бренда. Борьба за бодипозитив испортила самый яркий показ мод для мужчин. Компания Victoria's Secret впервые за четверть века отменила свое шоу.