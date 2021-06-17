Кто она - азербайджанская сноха Ван Дамма?

Избранницей сына всемирно известного американского актера стала азербайджанка Суада Гаджизаде.

Азербайджанка Суада Гаджизаде, вышедшая замуж за Кристофера Ван Дамма, сына известного актера Жана-Клода Ван Дамма, является президентским стипендиатом.

Суада Эльхан гызы Гаджизаде родилась 24 октября 1999 года в Баку.

Учитывая интерес девочки к музыке, родители в 3 года привели ее в детскую филармонию, в ансамбль под руководством Огтая Зульфугарова. Затем она продолжила музыкальное образование в детской музыкальной школе №16 в Ясамальском районе. Здесь же под руководством Афы Фигаровой, одной из учениц Гара Гараева, обучалась по классу фортепиано.

Суада Гаджизаде общее образование получила в Бакинском Европейском лицее. В мае 2014 года была награждена Дипломом I степени за успешное выступление на международном фестивале молодых пианистов имени Георгия Шароева в проекте музыкального фестиваля для детей и молодежи, организованном Министерством культуры и туризма, общественным объединением "Мир детей и студенческой молодежи" и Фондом молодежи. Также она принимала участие в концертах в филармонии с Государственным симфоническим и камерным оркестрами. Была активным участником многочисленных мероприятий, проводимых Российским культурным центром, а также других государственных, общественных и культурных мероприятий.