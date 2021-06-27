Мэрилин Мэнсон намерен сдаться полиции из-за обвинений в нападении

Американский исполнитель Мэрилин Мэнсон намерен сдаться правоохранителям в связи с обвинением в нападении, совершенном в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее говорилось, что полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году. При этом пояснялось, что вменяемые ему обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.

Он должен явиться в полицию Лос-Анджелеса, однако неясно, когда именно это произойдет, заявил ее глава Энтони Бин Берпи. Он добавил, что Мэнсону грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до 2 000 долларов.