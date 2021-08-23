В Marvel не исключили возможность кроссовера с DC

Глава Marvel Studios Кевин Файги прокомментировал идею режиссера Джеймса Ганна объединить в одном фильме героев комиксов Marvel и DC - Грута и Харли Квинн. Отвечая на вопрос о возможном кроссовере в интервью ComicBook, он сказал: "Никогда не говори никогда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом, по словам Файги, Ганн, который недавно снял "Отряд самоубийц" DC, а ныне работает над продолжением "марвеловских" "Стражей Галактики", никогда не спрашивал его о потенциальном совместном проекте конкурентов.

"Джеймс не поднимал этот вопрос. Он занимается третьими "Стражами Галактики", съемки которых начнутся до конца 2021 года", - подчеркнул Файги.

Marvel и DC до сих пор не выпустили ни одного общего кроссовера, однако совмещали своих персонажей на страницах комиксов. Так, в 1990-х была выпущена кроссовер-серия "DC против Marvel", героями которой стали Супермен, Халк, Человек-паук, Бэтмен и другие.