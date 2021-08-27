Вышел первый трейлер фильма «Спенсер» с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В Сети дебютировал первый трейлер биографической фантазии "Спенсер: Тайны принцессы Дианы" от чилийского режиссера Пабло Ларраина, снявшего такие фильмы, как "Эма: Танец страсти" и "Джеки", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В центре сюжета его новой картины - история трех судьбоносных дней из жизни принцессы Дианы. События разворачиваются в Рождество 1991 года. Диана и ее супруг принц Чарльз прибыли в Норфолк, чтобы провести праздники вместе с другими членами королевской семьи. По слухам, именно в этот период леди Ди приняла решение развестись с Чарльзом (говорили, что он охладел к Диане и даже завел роман на стороне).

Пабло Ларраин не скрывает, что снимал именно фантазию на тему того, что могло произойти в три описываемых дня, поэтому и биографией его фильм в полной мере назвать невозможно. Роль принцессы Дианы, урожденной Спенсер, сыграла звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. В одном из интервью Ларраин объяснил свой выбор тем, что, по его мнению, вопреки существующими стереотипу, Стюарт может быть абсолютно разной. Проверить лично, справилась ли актриса с поставленной задачей, можно будет 4 ноября, когда фильм "Спенсер: Тайны принцессы Дианы" выйдет в российский прокат.