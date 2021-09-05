На Венецианском кинофестивале показали новый фильм о принцессе Диане

Чилийский режиссер Пабло Ларраин снял фильм о трех важных днях в жизни принцессы Дианы. Картину показали в основном конкурсе 78-го Венецианского кинофестиваля. Роль Дианы исполнила Кристен Стюарт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На пресс-конференции Ларраин рассказал, что хотел создать фильм, который понравился бы его маме.

"Сказка по мотивам реальной трагедии" - так написано в "предисловии" в начале фильма. Сюжет основан на событиях в жизни принцессы Дианы, когда она находилась в королевском поместье Сандрингем в Норфолке, где Виндзоры собрались отпраздновать Рождество. В этот период она приняла решение вырваться на свободу. "Мы изучили много материалов о ней, о рождественских традициях королевской семьи, разные истории, в том числе о призраках Сандрингема. Взяв реальные элементы, мы хотели рассказать о женщине при помощи кино", - сообщил режиссер.

Американская компания Neon 27 августа опубликовала трейлер этого фильма.