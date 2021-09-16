Новые кадры МакSим поразили подписчиков

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала первые фото с дочерью после выхода из больницы и поразила подписчиков худобой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, новыми кадрами артистка поделилась на странице в Instagram.

На фото Абросимова позирует во время прогулки по скверу со старшей дочкой Александрой.

На снимках видно, как сильно похудела певица за время нахождения в медикаментозной коме. Поклонники МакSим удивились ее худобе и высказали свое мнение в комментариях. "Такая худенькая, как фарфоровая кукла", "Как вы похудели, восстанавливайтесь скорее", "Такая хрупкая, даже в белом", - писали поклонники. По словам звезды, она весит 43 килограмма, но быстро набирает вес и приходит в норму.