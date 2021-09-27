Стало известно о состоянии здоровья Саяда Ализаде

Саяд Ализаде, который проходит лечение в Центральном Таможенном Госпитале, всё ещё подключен к аппарату EКMO.

Как передаёт Day.az со ссылкой на Milli.az, об этом рассказал его зять Разим Гасымов.

Он сообщил, что состояние певца всё ещё оставляет желать лучшего:

"Он в коме, состояние всё также стабильно-тяжёлое. Врачи стараются изо всех сил, но нет никаких изменений".

Отметим, что певец Саяд Ализаде и его супруга некоторое время назад заразились коронавирусом. Обоих положили в больницу. С. Ализаде находится в коме со дня поступления в больницу. Из-за тяжолого состояния родные перевели его в Центральный Таможенный Госпиталь.

Добавим, что его супруга, выздоровев, была выписана домой.