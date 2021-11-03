Тому Хэнксу предложили полететь в космос за десятки миллионов долларов

Актер Том Хэнкс на шоу Джимми Киммела признался, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за огромные деньги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако Хэнкс отказался, и вместо него в полет на корабле Безоса отправился 90-летний актер Уильям Шетнер, звезда сериала "Стар Трек". "Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми. не бедствую. Но 28 платить не буду", - цитирует Хэнкса Independent.

Шетнер и Хэнкс - единственные голливудские звезды, которым предлагали выход на орбиту.