https://news.day.az/showbiz/1399202.html Тому Хэнксу предложили полететь в космос за десятки миллионов долларов
Тому Хэнксу предложили полететь в космос за десятки миллионов долларов
Актер Том Хэнкс на шоу Джимми Киммела признался, что глава Amazon Джефф Безос предлагал ему полет в космос за огромные деньги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Однако Хэнкс отказался, и вместо него в полет на корабле Безоса отправился 90-летний актер Уильям Шетнер, звезда сериала "Стар Трек". "Вы знаете, это обошлось бы мне в 28 миллионов долларов, или что-то около того. Я не бедствую, Джимми. не бедствую. Но 28 платить не буду", - цитирует Хэнкса Independent.
Шетнер и Хэнкс - единственные голливудские звезды, которым предлагали выход на орбиту.
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