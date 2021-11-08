Вин Дизель публично призвал Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться в «Форсаж»

Американский актер Вин Дизель публично призвал артиста Дуэйна "Cкалу" Джонсона вернуться во франшизу "Форсаж" для съемок в новых частях. Он, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выразил свою просьбу в новой публикации Instagram.

В своем обращении Дизель назвал своего коллегу по "Форсажу" "младшим братом" и признался, что для его детей тот навсегда останется "дядей Дуэйном". "Не бывает праздника, чтобы они и вы не посылали добрых пожеланий... но время пришло. Наследие ждет", - написал Дизель.

Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части "Форсажа". Дизель попросил Скалу появиться в новой серии кинофраншизы, так как никто не сможет исполнить роль Люка Хоббса лучше него.

Скорый ответ Джонсона приводит издание The Hollywood Reporter: "Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим". Актер отказался от предложения и пожелал удачи своему бывшему товарищу по киноплощадке "Форсажа".