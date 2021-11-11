https://news.day.az/showbiz/1402194.html Сталлоне рассказал о едва не убившем его ударе во время съемок
Сталлоне рассказал о едва не убившем его ударе во время съемок
Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о сильном ударе, полученном во время съемок фильма "Рокки IV". Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист вспомнил, что пропустил удар от Дольфа Лундгрена, сыгравшего роль Ивана Драго. После съемок сцены боя он не почувствовал какого-либо недомогания, но уже вечером давление подскочило до 260, и он "приготовился беседовать с ангелами".
Сталлоне провел в отделении интенсивной терапии четыре дня, после чего вернулся на съемочную площадку. "Лундгрен растер меня в порошок", - признался актер.
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