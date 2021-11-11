Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье

Американская певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что для свадьбы с Сэмом Асгари подвенечное платье ей сошьет итальянский модельер Донателла Версаче, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спирс выложила серию фотографий, на которых она позирует в нежно-розовом платье. Однако она предупредила подписчиков, что не пойдет в этом платье под венец.

"Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче прямо сейчас шьет мне подвенечный наряд", - похвасталась Бритни.

Бритни Спирс готовится к свадьбе с 27-летней моделью Сэмом Асгари, который сделал ей предложение в конце сентября.