https://news.day.az/showbiz/1402524.html Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье
Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ей подвенечное платье
Американская певица Бритни Спирс рассказала в Instagram, что для свадьбы с Сэмом Асгари подвенечное платье ей сошьет итальянский модельер Донателла Версаче, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Спирс выложила серию фотографий, на которых она позирует в нежно-розовом платье. Однако она предупредила подписчиков, что не пойдет в этом платье под венец.
"Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче прямо сейчас шьет мне подвенечный наряд", - похвасталась Бритни.
Бритни Спирс готовится к свадьбе с 27-летней моделью Сэмом Асгари, который сделал ей предложение в конце сентября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре