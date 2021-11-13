Тимур Родригез объявил награду в 1 млн за сведения о краже в его доме

Шоумен Тимур Родригез объявил вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию об украденных в его доме ценностях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Действительно, с моей семьей произошло ужасное событие. Наш дом ограбили, унесли деньги и ценности. И определенные обстоятельства говорят о том, что преступники действовали по наводке, что вдвойне обидно. А самое ужасное, что среди похищенных вещей находилось кольцо, которое я подарил супруге, когда делал ей предложение. Да и в принципе, все похищенные вещи важны совсем не из-за их стоимости, а из-за того, что они дороги нам как память о важных для нашей семьи событиях", - сказал Родригез.

Шоумен объявил вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное. Он предложил отправить сведения на почту адвоката Сергея Жорина, указанную в его посте.

Воры влезли в дом в деревне Глухово в Красногорском районе в период с 5 по 12 ноября. Они отжали дверь на террасу на первом этаже и проникли внутрь. Были похищены около 45 тысяч долларов (более 3,2 миллиона рублей), а также еще 400 тысяч рублей и ювелирные украшения.