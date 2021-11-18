На Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма "Ржавчина"

В иске против Алека Болдуина утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета, сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл, которая позвонила в полицию после съемок на съемочной площадке в Нью - Мексико, подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию.

Камеры должны были снимать в тот день "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер.

"В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.

Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.

Власти расследуют стрельбу 21 октября, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Пока не было выдвинуто никаких обвинений.

11 ноября светопостановщик фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на американского актера Алека Болдуина, аргументировав это тем, что на съемочной площадке не должно быть боевых патронов.