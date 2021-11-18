Появились фото роскошной свадьбы Пэрис Хилтон

Пышная свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума стала одной из самых обсуждаемых в этом году. Яркими фотографиями праздника и своих нарядов знаменитая блондинка поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Пара организовала три праздничных дня бракосочетания, в течение которых Пэрис меняла эффектные образы.

Основная церемония проходила 11 ноября в поместье Бель-Эйр покойного деда невесты Бэррона. Подвенечное платье от Oscar de la Renta, в котором Хилтон давала свадебные обеты, вызвало всеобщий восторг. На создание наряда дизайнеры потратили несколько месяцев.

Специально для первого свадебного танца невеста облачилась в бальное платье с открытыми плечами Ghalia Lav, увенчанное сверкающей диадемой. Также в этот день она появилась в покрытом кристаллами "голом" наряде с накидкой Pamella Roland и кокетливом мини-платье из тафты Oscar de la Renta.

На второй день торжества Пэрис и Картер устроили церемонию на пирсе в Санта-Монике, где появились в образе Барби и Кена. Невеста надела неоново-розовое мини-платье с высоким вырезом, кислотную вуаль и сапоги на высокой платформе.

Не менее экстравагантно выглядел жених в синем полуспортивном костюме с розовой отделкой.

Для третьего дня свадьбы Хилтон выбрала прозрачное платье в пол, сверху донизу усыпанное серебряными звездами. Гости снова переместились в поместье Бель-Эйр, где танцевали под диджейские сеты и закусывали картофелем фри из McDonald's.

Напомним, избранник звезды - венчурный инвестор. Пара знакома более 15 лет, а встречаться начала в 2019 году.

В январе, в день 40-летия Пэрис, Картер сделал ей предложение на тропическом острове.