https://news.day.az/showbiz/1406010.html Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Дане Милохину в свой день рождения - ВИДЕО
Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Дане Милохину в свой день рождения - ВИДЕО
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась в чувствах к тиктокеру Дане Милохину на вечеринке в честь своего 22-летия.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, спортсменка заявила, что с теплом относится к Милохину, который всегда ее поддерживает.
"Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, поэтому спасибо тебе большое", - отметила Медведева.
В ответ Милохин крепко обнял Медведеву, а гости ахнули от умиления после трогательной речи именинницы.
Помимо тиктокера, на дне рождении фигуристки присутствовали певец Кристиан Костов, актриса Аглая Шиловская, гимнаст Никита Нагорный и многие другие.
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