Фигуристка Медведева призналась в чувствах к Дане Милохину в свой день рождения

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась в чувствах к тиктокеру Дане Милохину на вечеринке в честь своего 22-летия.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, спортсменка заявила, что с теплом относится к Милохину, который всегда ее поддерживает.

"Мне с тобой комфортно и тепло. Я тебя очень сильно люблю, поэтому спасибо тебе большое", - отметила Медведева.

В ответ Милохин крепко обнял Медведеву, а гости ахнули от умиления после трогательной речи именинницы.

Помимо тиктокера, на дне рождении фигуристки присутствовали певец Кристиан Костов, актриса Аглая Шиловская, гимнаст Никита Нагорный и многие другие.