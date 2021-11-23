Киану Ривз захотел сняться в фильмах киновселенной Marvel

Канадский актер Киану Ривз в интервью на YouTube-канале журнала Esquire опроверг слухи о том, что он присоединится к киновселенной Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Разве это не больше вселенной? Это почти как мультивселенная", - сказал Ривз, отвечая на вопрос журналистов о планах сняться в фильме киностудии Marvel.

Актер добавил, что для него "было бы честью" принять участие в фильмах Marvel, так как их снимают "режиссеры и провидцы", которые делают то, что никто до них не делал.

"В этом смысле киновселенная Marvel особенная, с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом", - добавил Ривз.