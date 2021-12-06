Азербайджанцы стали самыми популярными в списке "Яндекс.Музыка"

Композиция "Птичка" исполнителей азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) стала самой прослушиваемой у пользователей стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что "Яндекс.Музыка" назвала самых популярных артистов года, в этот список вошел и дуэт HammAli & Navai.

Ранее стало известно, что песня "Птичка" исполнителей HammAli & Navai стала самым популярным треком в России в 2021 году в рейтинге Apple Music.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд - "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом JANAVI, ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоевывают любовь слушателей.