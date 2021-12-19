Стартовал конкурс песни «Детское Евровидение - 2021»

Сегодня в столице Франции Париже проходит конкурс песни "Детское Еровидение - 2021".

Как сообщает Day.Az, на конкурсе нашу страну представляет Сона Азизова с песней "One of those days".

Наряду с Азербайджаном в конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.

Отметим, что ранее Азербайджан трижды участвовал в конкурсе "Детское Евровидение" и занимал 11, 7 и 16 места. Наша страна снова участвует в песенном конкурсе после трехлетнего перерыва.