https://news.day.az/showbiz/1417552.html Стартовал конкурс песни «Детское Евровидение - 2021»
Стартовал конкурс песни «Детское Евровидение - 2021»
Сегодня в столице Франции Париже проходит конкурс песни "Детское Еровидение - 2021".
Как сообщает Day.Az, на конкурсе нашу страну представляет Сона Азизова с песней "One of those days".
Наряду с Азербайджаном в конкурсе принимают участие представители Албании, Германии, Болгарии, Армении, Франции, Грузии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии и Украины.
Отметим, что ранее Азербайджан трижды участвовал в конкурсе "Детское Евровидение" и занимал 11, 7 и 16 места. Наша страна снова участвует в песенном конкурсе после трехлетнего перерыва.
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