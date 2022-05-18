Пугачева лично рассказала, когда вернется в Россию

Вот уже более двух месяцев публика гадает, когда Примадонна, проживающая сегодня в Израиле, вернется в родную Россию. Буквально на днях Алла Борисовна лично ответила на этот вопрос, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Журналисты подловили артистку во время прогулки с Максимом Галкиным по Израилю. Пугачева не стала отнекиваться от общения с представителями прессы и заверила, что вернется домой в начале осени.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они в онлайн-режиме учатся", - призналась 73-летняя исполнительница.