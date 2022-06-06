Невестка Ван Дамма устроила Henna-party в Баку

Азербайджанская пианистка Суада Гаджизаде, вышедшая замуж за сына всемирно известного актера Жан-Клода Ван Дамма - Кристофера Ван Дамма, устроила Henna-party в Баку, передает Day.Az.

Вечеринка состоялась в одном из столичных ресторанов. На вечер были приглашены фотографы, диджей и танцовщица. За вечер Суада Гаджизаде сменила два наряда.

Отметим, что новобрачные решили обойтись без торжественной церемонии и узаконили отношения в азербайджанском посольстве в Стамбуле (Турция).