Бритни Спирс вышла замуж
40-летняя американская звезда Бритни Спирс тайно организовала свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Певица и ее возлюбленный Сэм Асгари официально стали супругами на скромной церемонии.
Сообщается, что ничего лишнего на мероприятии не было.
По информации в прессе, на свадьбу были приглашены около сотни гостей с каждой из сторон. Мамы, отца и сестры Бритни Спирс на церемонии не было, но приглашен был ее брат.
О том, что долгожданная церемония все-таки состоялась, сообщило издание TMZ со ссылкой на свои источники.
Отметим, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок клипа на ее песню Slumber Party. Мужчина младше своей избранницы на 12 лет, но это не помешало их чувствам.
Однако в тот период ситуация осложнялась тем, что исполнительница находилась под опекой отца. По этой причине она не могла совершать некоторые поступки без его разрешения, к примеру, выходить замуж или заводить детей.
В прошлом году опека была снята. В сентябре Асгари сделал Бритни предложение. Поженилась пара в июне.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре