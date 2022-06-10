Бритни Спирс вышла замуж

40-летняя американская звезда Бритни Спирс тайно организовала свадьбу, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Певица и ее возлюбленный Сэм Асгари официально стали супругами на скромной церемонии.

Сообщается, что ничего лишнего на мероприятии не было.

По информации в прессе, на свадьбу были приглашены около сотни гостей с каждой из сторон. Мамы, отца и сестры Бритни Спирс на церемонии не было, но приглашен был ее брат.

О том, что долгожданная церемония все-таки состоялась, сообщило издание TMZ со ссылкой на свои источники.

Отметим, Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок клипа на ее песню Slumber Party. Мужчина младше своей избранницы на 12 лет, но это не помешало их чувствам.

Однако в тот период ситуация осложнялась тем, что исполнительница находилась под опекой отца. По этой причине она не могла совершать некоторые поступки без его разрешения, к примеру, выходить замуж или заводить детей.

В прошлом году опека была снята. В сентябре Асгари сделал Бритни предложение. Поженилась пара в июне.