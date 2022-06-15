Оззи Осборн перенес операцию

Музыкант Оззи Осборн перенес хирургическое вмешательство. Об этом сообщила его супруга Шэрон Осборн в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша семья хотела бы выразить огромную благодарность за большое количество любви и поддержки, которое привлекла операция Оззи! Он чувствует себя хорошо и находится на пути к выздоровлению. Ваша любовь значит для него целый мир", - написала супруга исполнителя.

Озборн уже некоторое время страдает от проблем со здоровьем, однако семья музыканта не раскрывает никаких подробностей. Около недели назад жена Озборна написала в своих соцсетях, что ему предстоит сложная операция, которая "определит его дальнейшую жизнь".