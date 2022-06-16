Сэмюэл Л. Джексон предпочел Marvel оскароносным фильмам

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон выбрал Marvel и "Звездные войны" вместо оскароносных фильмов. Об этом он сообщил в интервью изданию Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист сказал, что "предпочел быть Ником Фьюри или весело провести время в качестве Мейса Винду со световым мечом в руке", чем сниматься в лентах, которые претендуют на награду "Оскар". Он подчеркнул, что в работе ему важно получать положительные эмоции.

"Я никогда не считал "Оскар" мерилом моего успеха или показателем неудачи в качестве актера. Для меня критерием успеха является личное счастье. Доволен ли я тем, что делаю? Я никогда не гнался за фильмами, которые рассчитаны на погоню за статуэтками", - заявил Джексон.