Умер певец Юрий Шатунов
Поп-исполнитель Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщают Telegram-каналы "Осторожно, новости" и Baza, передает Day.Az,
По данным источника издания, экс-солист "Ласкового мая" умер в автомобиле скорой помощи. Причиной смерти называют обширный инфаркт.
Представители и близкие Шатунова пока не комментировали сообщения о его смерти.
Юрий Шатунов родился в 1973 году. После смерти матери был определен в детский дом, где познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым и вошел в состав группы "Ласковый май". Во второй половине 1980-х "Ласковый май" создал свои основные хиты, включая "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь". После знакомства с продюсером Андреем Разиным коллектив активно гастролировал по стране.
В 1991 году группа распалась, Шатунов начал сольную карьеру.
В последние годы Юрий Шатунов активно судился за права на песни "Ласкового мая".
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