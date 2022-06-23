Джейсон Момоа выложил трогательный ролик ко Дню отца

Американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер гавайского происхождения Джейсон Момоа выложил на своей странице в Instagram трогательный ролик ко Дню отца.

"Есть люди, которые приходят в нашу жизнь, как духи-путеводители, давая недостающие уроки, в которых мы нуждаемся. Учителя, которые становятся друзьями, и друзья, которые становятся семьей.

За отцовство, дружбу и семью", - говорится в публикации американского актёра.