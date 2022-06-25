Бывшая жена Шварценеггера отсудила половину состояния актера

Журналистка Мария Шрайвер получила половину состояния своего экс-супруга Арнольда Шварценеггера после развода. Как отмечает US Weekly, они поровну поделили все накопления актера, заработанные с момента их свадьбы в 1986 году до начала бракоразводного процесса в 2011. В эту сумму также вошла его пенсия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Развод затянулся из-за сложностей с разделом совместно нажитого имущества, стоимость которого оценивалась в $400 млн. Пара приняла решение расстаться после того, как Шварценеггер завел отношения с домработницей, которая родила ему сына. В браке с Шрайвер у артиста родились четверо детей.