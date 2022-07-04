Скончался танцор из клипов Майкла Джексона Бруно Фалкон

Танцор из клипов Майкла Джексона Бруно Фалькон скончался на 59-м году жизни. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть наступила 3 июля, по словам сестры артиста Дианы Вольгамотт, по естественным причинам.

В 1984 году Бруно Фалькон появился в фильме Джоэла Силберга "Брейкданс" - музыкальной комедии об уличных танцорах, где также сыграл рэпер Ice T.

Бруно Фалькон часто танцевал в клипах Майкла Джексона - в Smooth Criminal, центральном номере фильма 1988 года "Лунная походка", он исполняет знаменитые движения Джексона вместе с ним.