«Внебрачный сын Майкла Джексона» об отношении к наследству отца

Музыкант Брендон Ховард, известный также как "внебрачный сын Майкла Джексона", рассказал в интервью на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" об отношении к наследству предполагаемого отца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе беседы Ксения Собчак спросила артиста, намерен ли он еще раз сдать ДНК-тест и претендовать на свою долю в наследстве Джексона в случае подтверждения родства. "Мне просто хочется держаться подальше от всей этой шумихи. Я не хочу в это ввязываться. Я не стал бы этого делать", - ответил Ховард.

Также музыкант рассказал, что после того, как появились слухи о том, что он может быть сыном Джексона, к нему несколько раз приходили юристы и предлагали претендовать на наследство. По словам юноши, он всегда отказывался.

Уже долгое время распространяются слухи, что Ховард является биологическим сыном Джексона. По некоторым сведениям, он даже сдавал ДНК-тест, который подтвердил родство с покойным музыкантом. Это подтвердила мать Ховарда Мики Ховард, которая встречалась с Джексоном в 1980-х. Однако дети поп-исполнителя считают тест поддельным и опровергают связь Ховарда с Джексоном.