Франшиза «Фантомас» получит новый фильм и сериал

Французский продюсер Вассим Беджи и компания SND купили права на адаптацию культовой детективной новеллы "Фантомас". Планируется создать фильм и сериал на основе оригинального произведения. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Беджи, создатели новых проектов хотят вернуть Фантомасу более мрачный облик, который задумывался в оригинале. По мнению продюсера, грядущие картины - одни из самых амбициозных французских проектов на данный момент.

Первая книга о "Фантомасе" вышла в 1911 году под авторством Марселя Аллена и Пьера Сувестра. Произведение рассказывает о гениальном и неуловимом преступнике, скрывающем свое лицо. Герой присутствует в 32 романах Аллена и Сувестра, и в 11, написанных Марселем после смерти второго соавтора. На данный момент произведения с участием Фантомаса получили три киноадаптации, срежиссированные Андре Юнебель.