Universal анонсировал новый мультфильм «Кунг-фу Панда»

Компания Universal Pictures объявила, что снимет четвертый полнометражный мультфильм "Кунг-фу Панда", передает портал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера запланирована на 8 марта 2024 года. Последний фильм во франшизе вышел в 2016 году, когда DreamWorks Animation завершил трилогию. Три ленты о становлении панды По мастером кунг-фу принесли Universal более $1,8 млрд и получили в целом положительные отзывы кинокритиков.

Помимо даты выхода, подробности об очередном фильме франшизы остаются в тайне.

В июле в онлайн-кинотеатре Netflix вышел анимационный сериал "Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон". По сюжету панда По отправится в кругосветное путешествие, чтобы остановить двух ласок, которые пытаются заполучить древний могущественный артефакт.