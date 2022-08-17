Джонни Депп снимет свой первый за 25 лет фильм как режиссер. Картина расскажет о жизни художника Амедео Модильяни. В качестве продюсеров выступят Аль Пачино и Барри Навиди, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Имена исполнителей главных ролей пока держат в секрете. Съемки должны начаться в Европе весной 2023 года. Первый фильм "Храбрец" Депп как режиссер снял в 1997-м. Актер играл вместе с Марлоном Брандо.