Кассету с прерванным милицией квартирником Цоя выставили на аукцион

Аудиокассету с записью квартирника Виктора Цоя и Майка Науменко, прерванного милицией, выставили на аукцион. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az.

Концерт проходил в 1985 году на квартире киевского рок-музыканта Андрея Кучеренко, кассету с его записью оценили в 140 тыс. руб. "Вечером 23 мая 1985 года Майк Науменко (вокал, гитара) и Виктор Цой (акустическая гитара) исполняют песню "Седьмая глава" с альбома "Сладкая N и другие" (1980). Кассетный магнитофон лежит под диваном и записывает концерт", - говорится в описании лота на сайте аукционного дома "Литфонд".

Сотрудники милиции, появившиеся на концерте, проверяют документы у собравшихся. Выясняется, что паспорта есть не у всех, и посетителей забирают в отделение.

Владелец кассеты хранил ее 35 лет и теперь решил продать. Ранее о существовании записи было неизвестно.

15 августа, в годовщину гибели Виктора Цоя, его поклонники почтили память кумира. Жители и гости Санкт-Петербурга приехали к могиле рокера на Богословское кладбище, а в Москве фанаты собрались на Арбате, где расположена стена Цоя.