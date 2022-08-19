Дэвида и Викторию Бекхэм возмутило интервью их невестки о вражде в семье

Футболист Дэвид Бекхэм и его супруга, бывшая солистка группы Spice Girls и бизнесвумен Виктория Бекхэм, возмутились высказываниями Николы Пельтц о конфликте в семье. Об этом сообщает издание Heat, передает Day.Az.

В начале августа Никола Пельтц дала интервью журналу Variety, в котором нарушила молчание после слухов о конфликте с Викторией Бекхэм. Девушка не стала опровергать разговоры о вражде со свекровью, зато подчеркнула, что поводом для сплетен послужило ее свадебное платье. Никола рассказала, что хотела идти к алтарю в платье Victoria Beckham, но Виктория не смогла сшить его. Бруклин, в свою очередь, не стал ничего комментировать и заявил, что "все ладят, и это хорошо".

Инсайдеры рассказали изданию Heat о том, как чета Бекхэм отреагировала на слова невестки. "Дэвид и Виктория просто рты раскрыли от удивления, они увидели в этом попытку привлечь к себе внимание и теперь думают, как с этим быть. У Бекхэмов такая семейная философия - лучше хранить молчание, чем подтвердить слухи. Тогда история со временем утихает. Так воспитывали и Бруклина, поэтому им кажется, что Никола просто пресекла его попытки замять историю. Последнее, чего им хотелось бы, - это обострять и без того токсичную ситуацию", - сообщил источник.

Отмечается, что Виктория не смогла сшить платье для Николы, потому что та отказывалась ездить на примерки в Лондон, ссылаясь не нехватку времени. Когда в дело вмешалась семья Пельтц, оплачивавшая свадьбу, Бекхэм почувствовала себя "униженной".

По словам инсайдеров, Дэвид и Виктория пытаются наладить отношения с Бруклином и Николой, однако те не идут к ним навстречу.