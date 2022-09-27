Алеку Болдуину могут предъявить обвинения

Обвинения могут быть предъявлены американскому актеру Алеку Болдуину и еще нескольким лицам в связи с инцидентом со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), в результате которого умерла кинооператор Галина Хатчинс. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико), передает Day.Az.

Прокуратура попросила власти штата выделить дополнительные средства на покрытие расходов, которые потребуются в случае предъявления обвинений. Прокурор округа Мэри Карма-Олтвис отметила, что пока ее ведомство не решило, предъявлять ли обвинения.

При этом она заявила, что обвинения могут быть предъявлены четырем лицам. "Один из возможных обвиняемых - известный киноактер Алек Болдуин", - говорится в документе, приложенном к запросу на финансирование, выдержку из которого приводит издание.

Адвокат актера Люк Никас в распространенном заявлении указал, что это дело "обсуждать преждевременно", поскольку сторона обвинения еще не изучила материалы и не приняла окончательное решение. "Прокуратура должна получить возможность рассмотреть дело без беспочвенных домыслов и инсинуаций", - сообщил он изданию.

В 2021 году во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, выступающего также одним из продюсеров фильма, актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Последнего через несколько часов выписали из больницы, оператора врачам спасти не удалось. Съемки фильма приостановлены.