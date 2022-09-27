Умер Борис Моисеев

Российский певец и танцовщик Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщает "Подъем" со ссылкой на арт-директора покойного.

Как уточняют российские СМИ, арт-директор Сергей Горох сообщил, что артист скончался днем 27 сентября, передает Day.Az.

"Да, это так... Сегодня в два часа", - сказал Горох. Он добавил, что о датах похорон пока ничего не известно.

В предыдущие годы Борис Моисеев дважды перенес инсульт. Из-за болезни он отошел от шоу-бизнеса. Помогал тяжелобольному певцу его директор Сергей Горох. Он оплачивал коммунальные услуги и покупал продукты для Моисеева. В обмен на это исполнитель оформил на друга недвижимость в Москве.

Борис Моисеев известен по хитам "Голубая Луна", "Щелкунчик", "Глухонемая любовь", "Танго-кокаин" и др.