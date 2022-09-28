Актер «Хартленда» Роберт Кормье умер в возрасте 33 лет

Актер Роберт Кормье скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кормье умер в больнице в Онтарио от травм, полученных при падении, как рассказала его сестра. "Память о Робе будет жить благодаря его страсти к искусству и кино, а также его трем сестрам, которые значили для него очень много", - прокомментировала смерть артиста его семья. Кормье похоронят в Этобикоке.

Актер снимался в таких проектах, как "Американские боги", "Хартленд" и "Слэшер". В третьем сезоне "Слэшера" он изобразил Кита Дженнингса. Он изучал экономику в Йоркском университете, а затем окончил Академию актерского мастерства кино и телевидения в Торонто в 2014 году. Два года спустя Кормье получил эпизодическую роль в сериале ABC "Последний кандидат".