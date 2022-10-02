Кристиан Бейл заявил о желании сняться в новом фильме из вселенной «Звездных войн»

Кристиан Бейл признался, что мечтает стать частью франшизы о "Звездных войнах". Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер рассказал, что является большим поклонником фантастической вселенной Джорджа Лукаса и мечтает сыграть в одной из будущих частей франшизы. По словам звезды, он согласен даже на роль второго плана.

"Настоящие фанаты "Звездных войн" знают о знаменитой сцене из первого фильма, в которой один из штурмовиков ударяется головой о край двери. Это культовый момент, который Лукас намеренно оставил в фильме. Вот я всегда хотел сыграть этого парня", - признался Бейл.

Также актер рассказал о том, что до сих пор хранит дома коллекцию фигурок персонажей из "Звездных войн" и надеется, что его личное знакомство с продюсеркой Кэтрин Кэннеди, которая теперь руководит франшизой, поможет ему однажды попасть в проект.