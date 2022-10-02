Белла Хадид произвела фурор в Париже

Модель Белла Хадид произвела фурор на показе Coperni в рамках Недели моды в Париже, выйдя на подиум топлес. Об этом сообщает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в минувшую пятницу, 30 сентября, в рамках Недели моды в Париже представили коллекцию Coperni Spring Summer 2023. Показ завершился выходом Беллы Хадид, которая появилась топлес, прикрывая грудь руками, в трусах и босоножках на шпильке. Модель "одели" непосредственно на подиуме: двое мужчин распылили с помощью пульверизаторов жидкую ткань на ее тело. Она состоит из волокон хлопка и полимерного раствора, который испаряется при контакте с кожей, затвердевает и превращается в пригодный для носки материал.

В этом сезоне Белла Хадид оказалась востребованной на всех четырех мировых Неделях моды. Модель вышла на подиум на показах Fendi, Proenza Schouler, Michael Kors и Tom Ford в Нью-Йорке, Versace и Jil Sander в Милане, Burberry в Лондоне, Isabel Marant и Victoria Beckham в Париже. Кроме того, она приняла участие в шоу "Vogue World: New York".