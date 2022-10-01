https://news.day.az/showbiz/1499966.html Появился трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд - ВИДЕО
Появился трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд - ВИДЕО
Не успел в США отгреметь скандальный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд, а телевизионщики уже подготовили целый фильм по его мотивам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пока в Сети появился лишь трейлер, но и этого хватило, чтобы понять, что картину сделали, что называется, на коленке.
Главные герои вообще не похожи на оригинальных, декорации простейшие, примитивные диалоги.
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