Появился трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд

Не успел в США отгреметь скандальный судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Херд, а телевизионщики уже подготовили целый фильм по его мотивам, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пока в Сети появился лишь трейлер, но и этого хватило, чтобы понять, что картину сделали, что называется, на коленке.

Главные герои вообще не похожи на оригинальных, декорации простейшие, примитивные диалоги.