Сын Синди Кроуфорд снялся в рекламе духов Celine

Французский дом моды Celine представил новую рекламную кампанию духов Eau de Californie с участием Пресли Гербера. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В черно-белом ролике 23-летний сын топ-модели Синди Кроуфорд едет по калифорнийской пустыне и останавливается в бильярдном клубе, чтобы сыграть партию. После он позирует в солнцезащитных очках и демонстрирует свои татуировки на водительском сиденье ретроавтомобиля. В финале Пресли Гербер демонстрирует духи. Режиссером видео выступил дизайнер и фотограф Эди Слиман.

Аромат содержит древесные ноты, ноты масла орриса, бергамота, растений пало санто и пачули.

Новый аромат вошел в коллекцию Haute Parfumerie дома Celine, которая была выпущена в 2019 году. Восемь флаконов предназначены для дневного использования, а три - для ночного.