"Зите и Гите" спустя полвека позавидует каждый: выглядеть так в 74 года неприлично

Хема Малини засветилась в фильме "Зита и Гита", премьера которого состоялась более 50 лет назад. Несмотря на столь большой промежуток времени, ленту до сих пор помнят и любят, как и индийскую актрису сыгравшую в ней главную роль.

К сожалению поклонников, артистка давно завершила свою карьеру. Активно она снималась до начала нулевых, а после решила занятья политикой. Правда, в 2011 году знаменитость предприняла попытку вернуться в кинематограф и выпустила свой фильм, вот только в прокате он провалился.

Не так давно звезда экрана отметила свое 74-летие. Стоит признать, что для своих лет она выглядит до неприличия шикарно. Годы будто не властны над Малини: она сумела сохранить свою молодость и очарование, чем немало восхитила фанатов.

Любопытно, что актриса не только построила успешную карьеру, но и наладила личную жизнь. Знаменитость счастлива в браке с Дхарамом Сингхом, вместе с которым вырастила двух дочерей.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма "Зита и Гита", 1972