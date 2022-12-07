Шакира начала встречаться со своим тренером

45-летняя колумбийская певица Шакира летом рассталась с 35-летним испанским футболистом Жераром Пике. Пара была вместе с 2010 года. В 2013 году артистка подарила спортсмену сына Милана, а спустя два года - сына Сашу.

Как передает Day.Az со ссылкой на womnahit.ru, причиной расставания знаменитостей стала измена Жерара. Сейчас ходят слухи, что он встречается со студенткой.

Шакира тоже не одинока. Как пишут иностранные источники, новым избранником певицы стал 24-летний Горка Эзкурдиа, ее инструктор по серфингу. Это не первый раз, когда их замечают вместе. Также пару вместе с двумя детьми Шакиры недавно видели в испанской провинции Кантабрия.