Харрисон Форд объяснил, почему вернулся к роли Индианы Джонса

Актер Харрисон Форд в интервью Variety заявил, что новый фильм про Индиану Джонса станет для него последним в рамках участия во франшизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я всегда хотел вернуться и закончить эту историю, чтобы увидеть конец его карьеры. Это мой последний фильм в роли Индианы", - подчеркнул Форд.

Лента, ради которой Форд вернулся к своей культовой роли искателя сокровищ Индианы Джонса, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008).