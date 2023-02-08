Лариса Долина получила предложение руки и сердца

Лариса Долина находится на гастролях по стране. На днях певица дала концерт в Сургуте, который запомнился зрителям не только по ярким выступлениям. В этот вечер исполнительница получила... предложение руки и сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, стать женихом артистки попытался неизвестный мужчина. Он вышел на сцену, вручил звезде букет роз и преподнес кольцо. Приятно удивленная Долина сначала взяла подарок в руки, но расслышав слова поклонника, поспешила отказать. "Возвращаю! Благодарю", - сказала певица под радостные крики и аплодисменты зала.

Напомним, что за плечами исполнительницы хита "Погода в доме" три брака. Первым избранником Ларисы Александровны был джазовый музыкант Анатолий Миончинский, от которого она родила дочь Ангелину. Второй муж - бас-гитарист Виктор Митязов, а третий - продюсер Илья Спицын. К слову, последний на 13 лет младше певицы.

Сейчас Долина сконцентрирована на воспитании внучки. Девочка идет по стопам звездной родственницы. Артистка отмечает, что у десятилетней Александры действительно есть вокальный талант.

"Она очень способная девчонка. Раз в месяц приезжает к отцу Юлии Началовой. Он с ней крепко занимается. Есть результаты. Она стала петь лучше. Есть рост. Радуюсь не только, как бабушка, а как уже коллега", - говорила Долина в программе "Мой герой" "ТВ Центра".