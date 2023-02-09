Голливудский актер Харрисон Форд стал лицом нового выпуска журнала The Hollywood Reporter. Соответствующие снимки появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Харрисон Форд снялся для новой обложки The Hollywood Reporter. Актер позирует в клетчатой рубашке и джинсах. Образ дополнили кожаный ремень и массивные часы. В интервью изданию актер рассказал об истории своей карьеры и новой роли в фильме.

Лента, ради которой Форд вернулся к своей культовой роли искателя сокровищ Индианы Джонса, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло. В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между "Последним крестовым походом" (1989) и "Королевством хрустального черепа" (2008).