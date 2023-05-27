Уникальный портрет Леонардо ДиКаприо продан в Каннах

Уникальный портрет Леонардо ДиКаприо был продан на благотворительном аукционе в рамках 76-го Каннского кинофестиваля за $1,3 млн, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

25 мая в Каннах состоялся ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, во время которого собираются средства для борьбы со СПИДом. Традиционно во время мероприятия проводится аукцион с оригинальными лотами, а сами звездные участники вечера платят внушительные деньги за входной билет.

В этом году в числе лотов был представлен уникальный и единственный в своем роде портрет звезды "Титаника" Леонардо ДиКаприо, который посетил мероприятие в компании своей мамы Ирмелин.

По сообщению издания, портрет, созданный знаменитым британским художником Дэмьеном Херстом, был представлен публике ближе к полуночи. Известно, что до участия в аукционе картина находилась в личной собственности частного коллекционера. Ради сбора средств он согласился выставить ее на благотворительный аукцион.

Итоговая сумма портрета на amfAR составила $1,3 млн. Имя нового владельца портрета актера не разглашается.