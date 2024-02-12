https://news.day.az/showbiz/1636528.html Актриса Дженнифер Энистон отмечает сегодня своё 55-летие - ФОТО
Актриса Дженнифер Энистон отмечает сегодня своё 55-летие - ФОТО
Американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы", Дженнифер Энистон отмечает сегодня своё 55-летие.
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